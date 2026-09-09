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Visite de la chapelle Sainte-Noyale, Chapelle de Sainte-Noyale, Noyal-Pontivy

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Sainte-Noyale · Noyal-Pontivy

Visite de la chapelle Sainte-Noyale, Chapelle de Sainte-Noyale, Noyal-Pontivy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de Sainte-Noyale
Adresse
Sainte Noyale, 56920 Noyal-Pontivy, France
Ville
56920 Noyal-Pontivy
Département
Morbihan

Visite de la chapelle Sainte-Noyale 19 et 20 septembre Chapelle de Sainte-Noyale Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, la chapelle Sainte-Noyale, construite à partir du 15e siècle, sera ouverte. C’est l’occasion de découvrir l’oeuvre de l’artiste Sara Chang Yan, installée dans le cadre du festival L’art dans les chapelles. Des guides seront présents sur place pour répondre à vos interrogations.

Chapelle de Sainte-Noyale Sainte Noyale, 56920 Noyal-Pontivy, France Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne Oratoire caractéristique des pardons bretons avec ses volets ouvrants permettant à la foule de s’assembler autour de l’oratoire pour assister à la messe. L’ensemble, également typique du pèlerinage breton rural, comprend : chapelle, oratoire, calvaire, fontaine et placître. La chapelle est constituée d’une nef, d’un chœur et d’un transept. C’est une construction du XVe siècle, remaniée au XVIe dans la partie haute. Triple calvaire présentant au centre le Christ en croix et les larrons de chaque côté. A l’origine, les sujets étaient en bois sculpté et peint, puis ils ont été remplacés par des personnages en fonte.
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, la chapelle Sainte-Noyale, sera ouverte. Chapelle JEP 2026

Michel Langle

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