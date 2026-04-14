Central Parcs, Place Bardineau, Bordeaux
Central Parcs, Place Bardineau, Bordeaux dimanche 3 mai 2026.
Central Parcs 3 mai et 27 juin Place Bardineau Gironde
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T14:30:00+02:00 – 2026-05-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00
Entre deux parcs… du jardin public à la Cité du Grand Parc, les quartiers ouest sont riches d’histoire avec leurs grands domaines complètement intégrés à la ville d’aujourd’hui.
Une pause découverte près de chez vous ? Une balade insolite dans un quartier méconnu ? Entre rues d’échoppes, architectures récentes et sites en reconversion, venez flâner et découvrir un autre patrimoine … Visite guidée par des médiateurs du patrimoine.
Dimanche 3 mai et samedi 27 juin à 14h30
Rdv place Bardineau
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Sans réservation
Place Bardineau 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/agenda »}]
Balade urbaine animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite ville
G. Deleflie
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