Central Parcs, Place Bardineau, Bordeaux

Central Parcs 3 mai et 27 juin Place Bardineau Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T14:30:00+02:00 – 2026-05-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:00:00+02:00

Entre deux parcs… du jardin public à la Cité du Grand Parc, les quartiers ouest sont riches d’histoire avec leurs grands domaines complètement intégrés à la ville d’aujourd’hui.

Une pause découverte près de chez vous ? Une balade insolite dans un quartier méconnu ? Entre rues d’échoppes, architectures récentes et sites en reconversion, venez flâner et découvrir un autre patrimoine … Visite guidée par des médiateurs du patrimoine.

Dimanche 3 mai et samedi 27 juin à 14h30

Rdv place Bardineau

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Sans réservation

Place Bardineau 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/agenda »}]

Balade urbaine animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite ville

G. Deleflie