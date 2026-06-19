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Centre aéré Meisenthal

Centre aéré Meisenthal

Centre aéré Meisenthal lundi 6 juillet 2026.

Adresse
Rue de bitche
Ville
57960 Meisenthal
Département
Moselle
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
200 Tarif de base plein tarif

Meisenthal

Centre aéré

Rue de bitche Meisenthal Moselle

Tarif : – – EUR
200
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Viens passer tes vacances au bonheur equestreEnfants
200  .

Rue de bitche Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 6 87 33 26 10 

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English :

Come spend your vacation at Happiness on Horseback

L’événement Centre aéré Meisenthal a été mis à jour le 2026-06-19 par OT DU PAYS DE BITCHE

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