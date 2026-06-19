Centre aéré Meisenthal
Centre aéré Meisenthal lundi 6 juillet 2026.
Meisenthal
Centre aéré
Rue de bitche Meisenthal Moselle
Tarif : – – EUR
200
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Viens passer tes vacances au bonheur equestreEnfants
200 .
Rue de bitche Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 6 87 33 26 10
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English :
Come spend your vacation at Happiness on Horseback
L’événement Centre aéré Meisenthal a été mis à jour le 2026-06-19 par OT DU PAYS DE BITCHE
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