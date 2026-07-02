Centre archéologique portes ouvertes Sélestat
samedi 3 octobre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Centre archéologique portes ouvertes
11 rue Champollion Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 19:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Le centre archéologique dédié à la recherche et à la conservation ouvre grand ses portes le temps d’une journée. L’occasion de (re)découvrir l’archéologie de façon concrète et originale dans une ambiance familiale !
Construit en 2016, ce centre archéologique dédié à la recherche et à la conservation ouvre grand ses portes le temps d’une journée. L’occasion de (re)découvrir l’archéologie de façon concrète et originale dans une ambiance familiale !
Au programme
visites théâtralisées par La Caravane des Illuminés avertis (sans réservation)
percussions archéologiques avec la Team Pulse
présentation des métiers de l’archéologie et mini ateliers
coin lecture en accès libre et à haute voix avec le réseau des Médiathèques Empreintes
coloriage géant et jeux
modelage d’argile
photobooth si j’étais un archéo
Buvette et petite restauration sur place par l’Amicale des Sapeurs-pompiers de Sélestat.
Journée organisée en partenariat avec la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est (Service régional de l’archéologie). 0 .
11 rue Champollion Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 58 55 34 mediation@archeologie.alsace
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English :
The archaeological center dedicated to research and conservation is opening its doors wide for one day. It’s a chance to (re)discover archaeology in a hands-on and original way in a family-friendly atmosphere!
L’événement Centre archéologique portes ouvertes Sélestat a été mis à jour le 2026-07-02 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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