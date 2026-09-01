Informations pratiques

Saint-Martin-Boulogne

Centre culturel Georges Brassens été 2026

Rue des Sources Saint-Martin-Boulogne Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez nous rendre visite et découvrir avec nous les pépites de l’été 2026

Au plaisir de vous accueillir prochainement .

Rue des Sources Saint-Martin-Boulogne 62280 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 04 90 espacebrassens@orange.fr

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English :

L’événement Centre culturel Georges Brassens été 2026 Saint-Martin-Boulogne a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale