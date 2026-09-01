Centre culturel Georges Brassens été 2026 Saint-Martin-Boulogne
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Martin-Boulogne
Informations pratiques
Saint-Martin-Boulogne
Centre culturel Georges Brassens été 2026
Rue des Sources Saint-Martin-Boulogne Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez nous rendre visite et découvrir avec nous les pépites de l’été 2026
Au plaisir de vous accueillir prochainement .
Rue des Sources Saint-Martin-Boulogne 62280 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 04 90 espacebrassens@orange.fr
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English :
L’événement Centre culturel Georges Brassens été 2026 Saint-Martin-Boulogne a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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