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AGENDA · Saint-Martin-Boulogne

Centre culturel Georges Brassens été 2026 Saint-Martin-Boulogne

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Martin-Boulogne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Rue des Sources
Ville
62280 Saint-Martin-Boulogne
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Saint-Martin-Boulogne

Centre culturel Georges Brassens été 2026

Rue des Sources Saint-Martin-Boulogne Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Venez nous rendre visite et découvrir avec nous les pépites de l’été 2026
Au plaisir de vous accueillir prochainement   .

Rue des Sources Saint-Martin-Boulogne 62280 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 04 90  espacebrassens@orange.fr

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English :

L’événement Centre culturel Georges Brassens été 2026 Saint-Martin-Boulogne a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

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