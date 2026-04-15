Charlie WINSTON Saint-Martin-Boulogne
samedi 7 novembre 2026 · Saint-Martin-Boulogne
Informations pratiques
Saint-Martin-Boulogne
Charlie WINSTON
Rue des Sources Saint-Martin-Boulogne Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Charlie Winston auteur-compositeur-interprète britannique, est notamment connu pour son succès Like a Hobo .
Après 17 ans de succès en France à la tête de son groupe, Charlie Winston se lance pour la première fois dans une tournée solo.
Un changement de perspective fort les chansons, débarrassées de leur puissance électrique, se réinventent dans un format intime, spontané et intensément habité.
Chaque concert devient une rencontre unique, offrant au public une facette inédite de l’artiste, dans un format rare — et peut-être unique en France. .
Rue des Sources Saint-Martin-Boulogne 62280 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 04 90
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English :
L’événement Charlie WINSTON Saint-Martin-Boulogne a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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