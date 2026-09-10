CENTRE HISTORIQUE, Clocher, Saint-Jean-de-Maurienne

Informations pratiques

CENTRE HISTORIQUE 19 et 20 septembre Clocher Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Rendrez-vous sur le point zéro de la ville !

Venez faire le tour de la place et de ses batiments.

Clocher place de la Cathédrale 73300 Saint-Jean-de-Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Rendrez-vous sur le point zéro de la ville !

©Bénédicte Viallet