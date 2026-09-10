AGENDA · Saint-Jean-de-Maurienne
CENTRE HISTORIQUE, Clocher, Saint-Jean-de-Maurienne
samedi 19 septembre 2026 · Clocher · Saint-Jean-de-Maurienne
Informations pratiques
CENTRE HISTORIQUE 19 et 20 septembre Clocher Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Rendrez-vous sur le point zéro de la ville !
Venez faire le tour de la place et de ses batiments.
Clocher place de la Cathédrale 73300 Saint-Jean-de-Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Rendrez-vous sur le point zéro de la ville !
©Bénédicte Viallet
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