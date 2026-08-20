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Cercle de chant de femmes Maison de la parentalité Orvault

mercredi 23 septembre 2026 · Maison de la parentalité · Orvault

Cercle de chant de femmes Maison de la parentalité Orvault

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Maison de la parentalité
Adresse
37 avenue de la Ferrière 44700 Orvault
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarif libre Inscritpion via Hello asso : https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/cercle-de-chant-de-femmes-23-09-2026

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-23 20:00 – 21:30
Gratuit : non Tarif libre Inscritpion via Hello asso : https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/cercle-de-chant-de-femmes-23-09-2026 Adulte, Etudiant 

Enchanfantines vous propose un temps de rencontres et de partages entre femmes.Ce cercle est ouvert à toustes les femmes souhaitant unir leurs voix et célébrer leur sororité.Témoignage des participant.e.s au cercle de chant de femmes“Quelle joie d’être pleinement centrée sur soi et les voix des autres pour se détendre entre adultes et entrer dans une bulle sonore collective. Ca recharge les batteries !”“Moment de pur plaisir pour moi entre partage et connexion avec moi-même. Cela m’a paru très court !!! A renouveler sans modération !”“C’était un temps pour soi en tant que femme et entre femmes. Un temps suspendu où nos voix se sont rencontrées et ont rythmé ensemble.”“Un vrai temps d’apaisement et de ressourcement… MERCI Moniq et Isabelle pour votre investissement pour ce très beau moment… Hâte de le refaire”

Maison de la parentalité Orvault 44700
0749735486 https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/cercle-de-chant-de-femmes-23-09-2026


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