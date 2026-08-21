Cercle de chant de femmes, Maison de la parentalité, Orvault

Informations pratiques

Cercle de chant de femmes Mercredi 16 décembre, 20h00 Maison de la parentalité Loire-Atlantique

Tarif libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T20:00:00+01:00 – 2026-12-16T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-16T20:00:00+01:00 – 2026-12-16T21:30:00+01:00

Enchanfantines vous propose un temps de rencontres et de partages entre femmes.

Ce cercle est ouvert à toustes les femmes souhaitant unir leurs voix et célébrer leur sororité.

Témoignage des participant.e.s au cercle de chant de femmes

“Quelle joie d’être pleinement centrée sur soi et les voix des autres pour se détendre entre adultes et entrer dans une bulle sonore collective. Ca recharge les batteries !”

“Moment de pur plaisir pour moi entre partage et connexion avec moi-même. Cela m’a paru très court !!! A renouveler sans modération !”

“C’était un temps pour soi en tant que femme et entre femmes. Un temps suspendu où nos voix se sont rencontrées et ont rythmé ensemble.”

“Un vrai temps d’apaisement et de ressourcement… MERCI Moniq et Isabelle pour votre investissement pour ce très beau moment… Hâte de le refaire”

Maison de la parentalité 37 avenue de la Ferrière 44700 Orvault Orvault 44700 Le Bois Saint-Louis Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0749735486 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/enchanfantines/evenements/cercle-de-chant-de-femmes-16-12-2026 »}]

Enchanfantines vous propose un temps de rencontres et de partages entre femmes. Ce cercle est ouvert à toustes les femmes souhaitant unir leurs voix et célébrer leur sororité.