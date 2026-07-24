Cercle de chant guidé par Emmanuel SIERRA Eglise Moutiers-en-Puisaye
dimanche 9 août 2026 · Eglise · Moutiers-en-Puisaye
Informations pratiques
Moutiers-en-Puisaye
Cercle de chant guidé par Emmanuel SIERRA
Eglise 2 Lieu-dit Bellevue Moutiers-en-Puisaye Yonne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09 18:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Emmanuel nous propose dans la joie un nouveau moment de rencontre chantée, en août, à l’église de Moutiers.
Bienvenue si vous êtes intéressé.es! .
Eglise 2 Lieu-dit Bellevue Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-moutiers-en-puisaye@wanadoo.fr
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English : Cercle de chant guidé par Emmanuel SIERRA
L’événement Cercle de chant guidé par Emmanuel SIERRA Moutiers-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !