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AGENDA · Moutiers-en-Puisaye

Cercle de chant guidé par Emmanuel SIERRA Eglise Moutiers-en-Puisaye

dimanche 9 août 2026 · Eglise · Moutiers-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Eglise
Adresse
2 Lieu-dit Bellevue
Ville
89520 Moutiers-en-Puisaye
Département
Yonne
Tarif
2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Moutiers-en-Puisaye

Cercle de chant guidé par Emmanuel SIERRA

Eglise 2 Lieu-dit Bellevue Moutiers-en-Puisaye Yonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09 18:30:00

Date(s) :
2026-08-09

Emmanuel nous propose dans la joie un nouveau moment de rencontre chantée, en août, à l’église de Moutiers.
Bienvenue si vous êtes intéressé.es!   .

Eglise 2 Lieu-dit Bellevue Moutiers-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   mairie-moutiers-en-puisaye@wanadoo.fr

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English : Cercle de chant guidé par Emmanuel SIERRA

L’événement Cercle de chant guidé par Emmanuel SIERRA Moutiers-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-07-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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