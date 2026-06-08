CERCLE DE CHANTS DE MANTRAS Saint-Brevin-les-Pins
CERCLE DE CHANTS DE MANTRAS Saint-Brevin-les-Pins lundi 6 juillet 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
CERCLE DE CHANTS DE MANTRAS
Plage de l’océan Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:00:00
fin : 2026-07-06 19:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Un moment de partage et une expérience hors du commun…on médite en chantant pour sortir de la négativité, booster l’estime de soi, développer sa créativité….
Tarif libre et conscient.
POURQUOI RÉPÉTER DES MANTRAS ?
À savoir, ce n’est pas tellement la signification du texte qui va agir sur notre mental mais la vibration des syllabes chantées, chaque son disposant d’une fréquence particulière. Donc pas de panique si on ne comprend pas le sanskrit ou le gurmukhi ! Chaque mantra contient une intention propre apaiser, énergiser… C’est la répétition des syllabes qui va potentiellement opérer une transformation en nous.
Aucun prérequis pour venir chanter avec nous, vous êtes le ou la bienvenue si vous souhaitez tenter l’expérience.
Infos et inscriptions auprès de Stéphanie PROVOST . 06 95 99 44 10-https://www.sophroyoganantes.com/event-list .
Plage de l’océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 95 99 44 10
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English :
L’événement CERCLE DE CHANTS DE MANTRAS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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