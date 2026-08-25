Cercle de parole Nayoki Maison de la Conversation Paris

Informations pratiques

Cercles de parole Nayoki

Un moment d’échange et de partage pour croiser nos regards sur les sujets qui façonnent nos vies et nous éprouvent différemment :

culture, éducation, travail, relations, spiritualité…

Une opportunité pour :

Explorer d’autres regards

S’interroger et déconstruire des croyances

Se connecter plus profondément aux autres

L’objectif de ces cercles : créer un environnement bienveillant où chacun – femmes et hommes – peut s’exprimer librement, être écouté, et enrichir la compréhension mutuelle de nos expériences.

Chaque cercle est pensé comme un espace sûr et inclusif où :

la participation active est encouragée

les divergences d’opinion sont respectées

la confidentialité est garantie

Parce que chaque voix compte, et chaque histoire apporte une nouvelle perspective.

Vos accompagnants

Régis – Facilitateur en intelligence collective et coach-formateur en soft skills.

Passionné de rencontres et convaincu de la capacité humaine à se réinventer, il crée les cercles Nayoki pour ouvrir de nouvelles perspectives par l’écoute et le partage.

Mélissa – Coach, formatrice et consultante en recrutement.

Énergisée par l’humain et amoureuse des mots, elle accompagne chacun à révéler son potentiel et s’est naturellement engagée à co-animer ces cercles.

Dates des cercles Nayoki

30 septembre 2026

2 décembre 2026

3 février 2027

7 avril 2027

2 juin 2027

Un espace bienveillant d’échange et d’écoute pour partager, questionner et se connecter aux autres en profondeur.

Le mercredi 02 juin 2027

de 19h00 à 21h30

Le mercredi 07 avril 2027

de 19h00 à 21h30

Le mercredi 03 février 2027

de 19h00 à 21h30

Le mercredi 02 décembre 2026

de 19h00 à 21h30

Le mercredi 30 septembre 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-30T22:00:00+02:00

fin : 2027-06-03T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-30T19:00:00+02:00_2026-09-30T21:30:00+02:00;2026-12-02T19:00:00+02:00_2026-12-02T21:30:00+02:00;2027-02-03T19:00:00+02:00_2027-02-03T21:30:00+02:00;2027-04-07T19:00:00+02:00_2027-04-07T21:30:00+02:00;2027-06-02T19:00:00+02:00_2027-06-02T21:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/cercle-de-parole-nayoki-tickets-1998417678071?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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