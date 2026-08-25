Cercle de parole Nayoki Maison de la Conversation Paris
mercredi 30 septembre 2026 · Maison de la Conversation · Paris
Informations pratiques
Cercles de parole Nayoki
Un moment d’échange et de partage pour croiser nos regards sur les sujets qui façonnent nos vies et nous éprouvent différemment :
culture, éducation, travail, relations, spiritualité…
Une opportunité pour :
- Explorer d’autres regards
- S’interroger et déconstruire des croyances
- Se connecter plus profondément aux autres
L’objectif de ces cercles : créer un environnement bienveillant où chacun – femmes et hommes – peut s’exprimer librement, être écouté, et enrichir la compréhension mutuelle de nos expériences.
Chaque cercle est pensé comme un espace sûr et inclusif où :
- la participation active est encouragée
- les divergences d’opinion sont respectées
- la confidentialité est garantie
Parce que chaque voix compte, et chaque histoire apporte une nouvelle perspective.
Vos accompagnants
Régis – Facilitateur en intelligence collective et coach-formateur en soft skills.
Passionné de rencontres et convaincu de la capacité humaine à se réinventer, il crée les cercles Nayoki pour ouvrir de nouvelles perspectives par l’écoute et le partage.
Mélissa – Coach, formatrice et consultante en recrutement.
Énergisée par l’humain et amoureuse des mots, elle accompagne chacun à révéler son potentiel et s’est naturellement engagée à co-animer ces cercles.
Dates des cercles Nayoki
- 30 septembre 2026
- 2 décembre 2026
- 3 février 2027
- 7 avril 2027
- 2 juin 2027
Un espace bienveillant d’échange et d’écoute pour partager, questionner et se connecter aux autres en profondeur.
Le mercredi 02 juin 2027
de 19h00 à 21h30
Le mercredi 07 avril 2027
de 19h00 à 21h30
Le mercredi 03 février 2027
de 19h00 à 21h30
Le mercredi 02 décembre 2026
de 19h00 à 21h30
Le mercredi 30 septembre 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-30T22:00:00+02:00
fin : 2027-06-03T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-30T19:00:00+02:00_2026-09-30T21:30:00+02:00;2026-12-02T19:00:00+02:00_2026-12-02T21:30:00+02:00;2027-02-03T19:00:00+02:00_2027-02-03T21:30:00+02:00;2027-04-07T19:00:00+02:00_2027-04-07T21:30:00+02:00;2027-06-02T19:00:00+02:00_2027-06-02T21:30:00+02:00
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/cercle-de-parole-nayoki-tickets-1998417678071?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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