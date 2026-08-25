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Cercle de parole Nayoki Maison de la Conversation Paris

mercredi 30 septembre 2026 · Maison de la Conversation · Paris

Cercle de parole Nayoki Maison de la Conversation Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
jeudi 3 juin 2027
Lieu
Maison de la Conversation
Adresse
10, rue Maurice Grimaud
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Cercles de parole Nayoki

Un moment d’échange et de partage pour croiser nos regards sur les sujets qui façonnent nos vies et nous éprouvent différemment :
culture, éducation, travail, relations, spiritualité…

Une opportunité pour :

  • Explorer d’autres regards
  • S’interroger et déconstruire des croyances
  • Se connecter plus profondément aux autres

L’objectif de ces cercles : créer un environnement bienveillant où chacun – femmes et hommes – peut s’exprimer librement, être écouté, et enrichir la compréhension mutuelle de nos expériences.

Chaque cercle est pensé comme un espace sûr et inclusif où :

  • la participation active est encouragée
  • les divergences d’opinion sont respectées
  • la confidentialité est garantie
    Parce que chaque voix compte, et chaque histoire apporte une nouvelle perspective.

Vos accompagnants

Régis – Facilitateur en intelligence collective et coach-formateur en soft skills.
Passionné de rencontres et convaincu de la capacité humaine à se réinventer, il crée les cercles Nayoki pour ouvrir de nouvelles perspectives par l’écoute et le partage.

Mélissa – Coach, formatrice et consultante en recrutement.
Énergisée par l’humain et amoureuse des mots, elle accompagne chacun à révéler son potentiel et s’est naturellement engagée à co-animer ces cercles.

Dates des cercles Nayoki

  • 30 septembre 2026
  • 2 décembre 2026
  • 3 février 2027
  • 7 avril 2027
  • 2 juin 2027

Un espace bienveillant d’échange et d’écoute pour partager, questionner et se connecter aux autres en profondeur.
Le mercredi 02 juin 2027
de 19h00 à 21h30
Le mercredi 07 avril 2027
de 19h00 à 21h30
Le mercredi 03 février 2027
de 19h00 à 21h30
Le mercredi 02 décembre 2026
de 19h00 à 21h30
Le mercredi 30 septembre 2026
de 19h00 à 21h30
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-30T22:00:00+02:00
fin : 2027-06-03T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-30T19:00:00+02:00_2026-09-30T21:30:00+02:00;2026-12-02T19:00:00+02:00_2026-12-02T21:30:00+02:00;2027-02-03T19:00:00+02:00_2027-02-03T21:30:00+02:00;2027-04-07T19:00:00+02:00_2027-04-07T21:30:00+02:00;2027-06-02T19:00:00+02:00_2027-06-02T21:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud  75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/cercle-de-parole-nayoki-tickets-1998417678071?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org


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