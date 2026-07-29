Cercle de paroles à la Maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac

Informations pratiques

Meuzac

Cercle de paroles à la Maison du Père Castor

Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Chloé Hamon, facilitatrice en cercles d’expression, vous propose de s’offrir un temps dédié pour s’accueillir sur le thème de l’éco-anxiété. Un espace de bienveillance et d’écoute de ce qui est vivant autour de sujets d’actualité, organisé à la Maison du Père Castor. Participation financière libre, troc possible.

Inscription obligatoire au 05.55.09.99.51. .

Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51

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English : Cercle de paroles à la Maison du Père Castor

L’événement Cercle de paroles à la Maison du Père Castor Meuzac a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Briance Sud Haute-Vienne