Cercle de paroles à la Maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac
jeudi 13 août 2026 · Forgeneuve · Meuzac
Informations pratiques
Meuzac
Cercle de paroles à la Maison du Père Castor
Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Chloé Hamon, facilitatrice en cercles d’expression, vous propose de s’offrir un temps dédié pour s’accueillir sur le thème de l’éco-anxiété. Un espace de bienveillance et d’écoute de ce qui est vivant autour de sujets d’actualité, organisé à la Maison du Père Castor. Participation financière libre, troc possible.
Inscription obligatoire au 05.55.09.99.51. .
Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51
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English : Cercle de paroles à la Maison du Père Castor
L’événement Cercle de paroles à la Maison du Père Castor Meuzac a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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