Vamos a la playa à Meuzac Meuzac
Vamos a la playa à Meuzac Meuzac mercredi 29 juillet 2026.
Meuzac
Vamos a la playa à Meuzac
Plan d’eau de la Roche Meuzac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Vamos a la playa est un rendez-vous rempli de culture, de créativité et de rencontre. C’est l’art et la culture à la plage avec animations avec de grands jeux en bois et jeux traditionnels, les ateliers créatifs du Musée Cécile Sabourdy, la bibliothèque plein air et l’heure du conte de la Maison du Père Castor. Une pause gourmande avec les glaces de la Ferme de Puy Jaillant. Ouvert à tous. .
Plan d’eau de la Roche Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91 ot.briancesudhautevienne@gmail.com
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English : Vamos a la playa à Meuzac
L’événement Vamos a la playa à Meuzac Meuzac a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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