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Vamos a la playa à Meuzac Meuzac

Vamos a la playa à Meuzac Meuzac

Vamos a la playa à Meuzac Meuzac mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : Plan d'eau de la Roche

Ville : 87380 Meuzac

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Meuzac

Vamos a la playa à Meuzac

Plan d’eau de la Roche Meuzac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Vamos a la playa est un rendez-vous rempli de culture, de créativité et de rencontre. C’est l’art et la culture à la plage avec animations avec de grands jeux en bois et jeux traditionnels, les ateliers créatifs du Musée Cécile Sabourdy, la bibliothèque plein air et l’heure du conte de la Maison du Père Castor. Une pause gourmande avec les glaces de la Ferme de Puy Jaillant. Ouvert à tous.   .

Plan d’eau de la Roche Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91  ot.briancesudhautevienne@gmail.com

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English : Vamos a la playa à Meuzac

L’événement Vamos a la playa à Meuzac Meuzac a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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