Les 20 ans de la Troupe Bat de l’Aile Meuzac
Les 20 ans de la Troupe Bat de l’Aile Meuzac dimanche 24 mai 2026.
Meuzac
Les 20 ans de la Troupe Bat de l’Aile
Salle des fêtes Meuzac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 20:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24 2026-05-25
La Troupe Bat de l’Aile fête ses 20 ans à Meuzac ! La compagnie célèbre deux décennies de passion sous la halle du village.
Le vendredi soir, une soirée nostalgique et inédite. Anciens et nouveaux comédiens se retrouvent sur scène pour une rétrospective vivante, reprenant les extraits les plus marquants de leur répertoire.
Le samedi soir, place à la création avec la première d’ À vos souhaits . Cette comédie déjantée suit les préparatifs chaotiques de l’anniversaire de Mme Gilberte.
Côté ambiance, le brass band Les P’tits Culs Ivres lancera les festivités. Foodtrucks et buvette seront disponibles pour un week-end placé sous le signe du rire ! .
Salle des fêtes Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 30 52 63 latroupebatdelaile@gmail.com
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English : Les 20 ans de la Troupe Bat de l’Aile
L’événement Les 20 ans de la Troupe Bat de l’Aile Meuzac a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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