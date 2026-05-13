Meuzac

Tournoi de rugby du Taladou Meuzac

le bourg Meuzac Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Meuzac vibrera au rythme du Taladou des Hirondelles, un tournoi de rugby flag placé sous le signe de la convivialité, du fair-play et de la bonne humeur. Organisé par le RCSGLB XV, cet événement promet une journée sportive et festive ouverte à tous les amoureux du ballon ovale… et des troisièmes mi-temps animées !

De 10h à 18h, des équipes de 7 à 10 joueurs s’affronteront dans une ambiance décontractée et accessible, où vitesse, stratégie et esprit d’équipe seront au rendez-vous. Que vous soyez joueur confirmé, amateur de rugby loisir ou simple supporter venu encourager les équipes, le spectacle s’annonce aussi intense que convivial.

Tout au long de la journée, profitez d’une ambiance chaleureuse avec buvette, sandwiches et DJ pour faire monter l’énergie sur et autour du terrain. Entre deux matchs, prenez le temps de partager un moment entre amis, en famille ou entre coéquipiers. .

le bourg Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 33 75 18

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English : Tournoi de rugby du Taladou Meuzac

L’événement Tournoi de rugby du Taladou Meuzac Meuzac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Briance Sud Haute-Vienne