Balade crépusculaire à Meuzac Le bourg Meuzac

Meuzac

Balade crépusculaire à Meuzac

Le bourg La Halle Meuzac Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Vendredi 29 mai, jour de pleine lune, la lune brillera dans le ciel de Meuzac

Meuzac évasions vous invite à sa Balade Crépusculaire (10km)

Départ 20h30 du Pré de la Fête à Meuzac

Ouverte à tous

Inscription souhaité

-Casse-croûte à l’arrivée (et soupe à l’oignon)

éclairage individuel indispensable .

Le bourg La Halle Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 52 40 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade crépusculaire à Meuzac

L’événement Balade crépusculaire à Meuzac Meuzac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Briance Sud Haute-Vienne