Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade crépusculaire à Meuzac Le bourg Meuzac

Balade crépusculaire à Meuzac Le bourg Meuzac

Balade crépusculaire à Meuzac Le bourg Meuzac vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Le bourg

Adresse : La Halle

Ville : 87380 Meuzac

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif

Meuzac

Balade crépusculaire à Meuzac

Le bourg La Halle Meuzac Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Vendredi 29 mai, jour de pleine lune, la lune brillera dans le ciel de Meuzac
Meuzac évasions vous invite à sa Balade Crépusculaire (10km)
Départ 20h30 du Pré de la Fête à Meuzac
Ouverte à tous
Inscription souhaité
-Casse-croûte à l’arrivée (et soupe à l’oignon)
éclairage individuel indispensable   .

Le bourg La Halle Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 52 40 21 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade crépusculaire à Meuzac

L’événement Balade crépusculaire à Meuzac Meuzac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Briance Sud Haute-Vienne

À voir aussi à Meuzac (Haute-Vienne)