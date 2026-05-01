Balade crépusculaire à Meuzac Le bourg Meuzac
Balade crépusculaire à Meuzac Le bourg Meuzac vendredi 29 mai 2026.
Meuzac
Balade crépusculaire à Meuzac
Le bourg La Halle Meuzac Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Vendredi 29 mai, jour de pleine lune, la lune brillera dans le ciel de Meuzac
Meuzac évasions vous invite à sa Balade Crépusculaire (10km)
Départ 20h30 du Pré de la Fête à Meuzac
Ouverte à tous
Inscription souhaité
-Casse-croûte à l’arrivée (et soupe à l’oignon)
éclairage individuel indispensable .
Le bourg La Halle Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 52 40 21
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English : Balade crépusculaire à Meuzac
L’événement Balade crépusculaire à Meuzac Meuzac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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