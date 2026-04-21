Meuzac

Découverte des archives à la Maison du Père Castor

Forgeneuve Meuzac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-13

La Maison du Père Castor et ses archives font découvrir l’aventure éditoriale du Père Castor. Vous découvrirez les archives de Paul Faucher (le Père Castor), les archives de François Faucher, et la correspondance générale autour de la collection des albums du Père Castor. Depuis 2017, les archives sont inscrites au registre Mémoire du Monde de l’UNESCO. Inscription obligatoire, place limitée. .

Forgeneuve Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51

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English : Découverte des archives à la Maison du Père Castor

L’événement Découverte des archives à la Maison du Père Castor Meuzac a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Briance Sud Haute-Vienne