Meuzac

Balade dans le champ de lavande à Puy Jaillant Family Farm

Puy Jaillant Meuzac Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Ruth vous accueille dans sa ferme où elle cultive de la lavande et des plantes médicinales biologique en utilisant la traction animale et la récolte manuelle. Vous ferez une promenade dans le champ de lavande et récolterez la lavande avec une faux traditionnelle. Vous pourrez l’ emporter pour vos propres projets ou le transformer sur place tout en dégustant notre glace artisanale à la lavande. .

Puy Jaillant Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91

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English : Balade dans le champ de lavande à Puy Jaillant Family Farm

L’événement Balade dans le champ de lavande à Puy Jaillant Family Farm Meuzac a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Briance Sud Haute-Vienne