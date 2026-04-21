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Journée découverte avec à The Beach Ski Academy Meuzac Forgeneuve Meuzac

Journée découverte avec à The Beach Ski Academy Meuzac Forgeneuve Meuzac

Journée découverte avec à The Beach Ski Academy Meuzac Forgeneuve Meuzac samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Forgeneuve

Adresse : 147 route roule galette

Ville : 87380 Meuzac

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 30 30 30 Tarif de base plein tarif

Meuzac

Journée découverte avec à The Beach Ski Academy Meuzac

Forgeneuve 147 route roule galette Meuzac Haute-Vienne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Découvrez la base nautique du Lac de Forgeneuve, un lieu d’exception en pleine nature. The beach ski Academy vous propose une journée d’activités à tarifs préférentiels pour les enfants de 3 ans à 14 ans
Ski Nautique (à partir de 7 ans) et Bouée tractée (Minimum de 2 personnes sur la bouée). Pas d’obligation de savoir nager.   .

Forgeneuve 147 route roule galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 65 74 78  contact@thebeachskiacademy.com

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English : Journée découverte avec à The Beach Ski Academy Meuzac

L’événement Journée découverte avec à The Beach Ski Academy Meuzac Meuzac a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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