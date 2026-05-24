Meuzac

Cinéma en Plein Air à la Maison du Père Castor

253 Route de Roule Galette Meuzac Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Cinéma en Plein Air en Famille !

Partagez un moment magique sous les étoiles avec la projection du film Disney•Pixar Jumpers !

Plongez au cœur de l’été avec une soirée cinéma conviviale et chaleureuse. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par les aventures trépidantes de Jumpers.

Apportez vos propres transats et couvertures pour vous créer un véritable nid douillet sur l’herbe. Venez dès le début de la soirée pour partager un pique-nique en famille ou entre amis dans le cadre verdoyant du parc.

En cas de caprices du ciel, pas de panique ! La projection est maintenue et se déroulera à l’intérieur.

Un événement organisé en partenariat avec Cinéplus Limousin, la Maison du Père Castor et la bshv. .

253 Route de Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51 contact@maisonduperecastor.fr

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English : Cinéma en Plein Air à la Maison du Père Castor

L’événement Cinéma en Plein Air à la Maison du Père Castor Meuzac a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Briance Sud Haute-Vienne