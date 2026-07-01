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Atelier broderies au fil d’or avec Carine Borderie à la Maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac

mercredi 22 juillet 2026 · Forgeneuve · Meuzac

Atelier broderies au fil d’or avec Carine Borderie à la Maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Forgeneuve
Adresse
253 Route de Roule Galette
Ville
87380 Meuzac
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Meuzac

Atelier broderies au fil d’or avec Carine Borderie à la Maison du Père Castor

Forgeneuve 253 Route de Roule Galette Meuzac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :
2026-07-22

La Maison du Père Castor vous propose deux ateliers de broderies au fil d’or, animés par l’artiste Carine Sinclair Borderie.
Créez un petit poisson d’or, comme dans le conte du Père Castor, illustré par Ivan Bililibine en 1937, et conservé dans les archives du Père Castor.
Ateliers ouverts aux adolescents et adultes, sur inscription obligatoire.   .

Forgeneuve 253 Route de Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51  contact@maisonduperecastor.fr

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English : Atelier broderies au fil d’or avec Carine Borderie à la Maison du Père Castor

L’événement Atelier broderies au fil d’or avec Carine Borderie à la Maison du Père Castor Meuzac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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