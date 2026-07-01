Atelier broderies au fil d’or avec Carine Borderie à la Maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac

Informations pratiques

Meuzac

Atelier broderies au fil d’or avec Carine Borderie à la Maison du Père Castor

Forgeneuve 253 Route de Roule Galette Meuzac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :

2026-07-22

La Maison du Père Castor vous propose deux ateliers de broderies au fil d’or, animés par l’artiste Carine Sinclair Borderie.

Créez un petit poisson d’or, comme dans le conte du Père Castor, illustré par Ivan Bililibine en 1937, et conservé dans les archives du Père Castor.

Ateliers ouverts aux adolescents et adultes, sur inscription obligatoire. .

Forgeneuve 253 Route de Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51 contact@maisonduperecastor.fr

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English : Atelier broderies au fil d’or avec Carine Borderie à la Maison du Père Castor

L’événement Atelier broderies au fil d’or avec Carine Borderie à la Maison du Père Castor Meuzac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Briance Sud Haute-Vienne