CERCLE DES AIDANTS Ganges
vendredi 11 septembre 2026 · Ganges
Informations pratiques
Ganges
CERCLE DES AIDANTS
Plan de l’Ormeau Ganges Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11 2026-10-09 2026-11-13 2026-12-11
Avec Magali. Association Côte à Côte.
La médiathèque Lucie Aubrac accueille l’association Côte à Côte qui propose des cercles de parole sur différentes communes, elle offre un espace chaleureux et bienveillant où les aidants peuvent partager leurs expériences et leurs moments de vie.
Ces cercles de discussion sont des occasions privilégiées pour rencontrer d’autres aidants, échanger des idées et trouver du réconfort. Ils sont animés et accompagnés par Magali.
Public adultes à partir de 16 ans. Durée 2h
Accès libre sans inscription ni obligation de respect des horaires. .
Plan de l’Ormeau Ganges 34190 Hérault Occitanie
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English : CERCLE DES AIDANTS
With Magali. Côte à Côte Association.
L’événement CERCLE DES AIDANTS Ganges a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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