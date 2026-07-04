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AGENDA · Ganges

MÉDIATION ANIMALE Ganges

mercredi 30 septembre 2026 · Ganges

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Adresse
Plan de l'Ormeau
Ville
34190 Ganges
Département
Hérault
Tarif

Ganges

MÉDIATION ANIMALE

Plan de l’Ormeau Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-30

MÉDIATION ANIMALE
Médiatrice Hélène Valentin Padiou. Association La Nature et Cie
Chiens Rasta et Rockett
Hélène et l’association Nature et Compagnie vous proposent un atelier de médiation animale et lecture avec deux chiens éduqués pour la compagnie de l’humain et du livre Rasta gros toutou tout doux et Rockett la tendresse . C’est un premier défi pour notre médiathèque.
La médiation animale c’est mettre en confiance les apprentis-lecteurs, qu’ils se sentent apaisés ou libres de se tromper en feuilletant un livre. L’animal devient un support dans la relation d’aide, ou, tout simplement un compagnon de lecture.

Public famille enfants à partir de 5 ans. Durée 1h
Gratuit sur inscription à partir du 2 septembre / 27 octobre
Les enfants ou les adultes avec des handicaps sont les bienvenus, il suffira de nous prévenir
en amont.   .

Plan de l’Ormeau Ganges 34190 Hérault Occitanie  

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English : MÉDIATION ANIMALE

ANIMAL MEDIATION
Mediator Hélène Valentin Padiou. La Nature et Cie Association
Dogs Rasta and Rockett

L’événement MÉDIATION ANIMALE Ganges a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

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