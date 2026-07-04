Informations pratiques

Ganges

MÉDIATION ANIMALE

Plan de l’Ormeau Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

MÉDIATION ANIMALE

Médiatrice Hélène Valentin Padiou. Association La Nature et Cie

Chiens Rasta et Rockett

Hélène et l’association Nature et Compagnie vous proposent un atelier de médiation animale et lecture avec deux chiens éduqués pour la compagnie de l’humain et du livre Rasta gros toutou tout doux et Rockett la tendresse . C’est un premier défi pour notre médiathèque.

La médiation animale c’est mettre en confiance les apprentis-lecteurs, qu’ils se sentent apaisés ou libres de se tromper en feuilletant un livre. L’animal devient un support dans la relation d’aide, ou, tout simplement un compagnon de lecture.

Public famille enfants à partir de 5 ans. Durée 1h

Gratuit sur inscription à partir du 2 septembre / 27 octobre

Les enfants ou les adultes avec des handicaps sont les bienvenus, il suffira de nous prévenir

en amont. .

Plan de l’Ormeau Ganges 34190 Hérault Occitanie

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English : MÉDIATION ANIMALE

ANIMAL MEDIATION

Mediator Hélène Valentin Padiou. La Nature et Cie Association

Dogs Rasta and Rockett

L’événement MÉDIATION ANIMALE Ganges a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34