Informations pratiques

Ganges

SOIRÉE JEU VIDÉO GANG BEASTS

Plan de l’Ormeau Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

La médiathèque Lucie Aubrac de Ganges propose une soirée jeu vidéo.

Au programme Gang Beasts. Gratuit, sur réservation.

Le jeu le plus drôle du monde !

Gang Beasts est un jeu multijoueur loufoque avec des personnages gélatineux hargneux et des lieux absurdement dangereux situés dans la cité de Ville-bœuf.

Venez seul, avec votre meilleure amie, votre frère ou avec votre adulte préféré.

Niveau débutant accepté.

Public famille 12 ans. Durée 2h30

Gratuit sur réservation à partir du 9 septembre

Les mineurs sont acceptés non accompagnés, ils devront présenter une autorisation desresponsables légaux.

Pizza party et boissons offertes. .

Plan de l’Ormeau Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 84 24 mediatheque@ganges.fr

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English : SOIRÉE JEU VIDÉO GANG BEASTS

The Lucie Aubrac Media Center in Ganges is hosting a video game night.

On the agenda: Gang Beasts. Free, by reservation.

L’événement SOIRÉE JEU VIDÉO GANG BEASTS Ganges a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34