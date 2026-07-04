SOIRÉE JEU VIDÉO GANG BEASTS Ganges
vendredi 9 octobre 2026 · Ganges
Informations pratiques
Ganges
SOIRÉE JEU VIDÉO GANG BEASTS
Plan de l’Ormeau Ganges Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
La médiathèque Lucie Aubrac de Ganges propose une soirée jeu vidéo.
Au programme Gang Beasts. Gratuit, sur réservation.
Le jeu le plus drôle du monde !
Gang Beasts est un jeu multijoueur loufoque avec des personnages gélatineux hargneux et des lieux absurdement dangereux situés dans la cité de Ville-bœuf.
Venez seul, avec votre meilleure amie, votre frère ou avec votre adulte préféré.
Niveau débutant accepté.
Public famille 12 ans. Durée 2h30
Gratuit sur réservation à partir du 9 septembre
Les mineurs sont acceptés non accompagnés, ils devront présenter une autorisation desresponsables légaux.
Pizza party et boissons offertes. .
Plan de l’Ormeau Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 84 24 mediatheque@ganges.fr
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English : SOIRÉE JEU VIDÉO GANG BEASTS
The Lucie Aubrac Media Center in Ganges is hosting a video game night.
On the agenda: Gang Beasts. Free, by reservation.
L’événement SOIRÉE JEU VIDÉO GANG BEASTS Ganges a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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