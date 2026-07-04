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AGENDA · Ganges

EXPO NOS BIBLIOTHÈQUES S’EXPOSENT Ganges

mardi 8 septembre 2026 · Ganges

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
mardi 8 septembre 2026
Adresse
Plan de l'Ormeau
Ville
34190 Ganges
Département
Hérault
Tarif

Ganges

EXPO NOS BIBLIOTHÈQUES S’EXPOSENT

Plan de l’Ormeau Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08
fin : 2026-09-08

Date(s) :
2026-09-08

Le réseau des bibliothèques Gangeois Pic Saint-Loup en partenariat avec la médiathèque Pierres vives de Montpellier vous propose une exposition rassemblant leurs affiches originales et artisanales.
Elles ont été réalisées par les usagers à partir de cette question
comment voyez-vous votre bibliothèque ?
Voici celle de la médiathèque Lucie Aubrac elle a été réalisée par Joshua Phillipon 17 ans. Crayons et feutres.   .

Plan de l’Ormeau Ganges 34190 Hérault Occitanie  

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English : EXPO NOS BIBLIOTHÈQUES S’EXPOSENT

The Gangeois Pic Saint-Loup Library Network, in partnership with the Pierres Vives Media Library in Montpellier, presents an exhibition featuring their original, handcrafted posters.

L’événement EXPO NOS BIBLIOTHÈQUES S’EXPOSENT Ganges a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

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