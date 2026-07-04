Informations pratiques

Ganges

EXPO NOS BIBLIOTHÈQUES S’EXPOSENT

Plan de l’Ormeau Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08

fin : 2026-09-08

Date(s) :

2026-09-08

Le réseau des bibliothèques Gangeois Pic Saint-Loup en partenariat avec la médiathèque Pierres vives de Montpellier vous propose une exposition rassemblant leurs affiches originales et artisanales.

Elles ont été réalisées par les usagers à partir de cette question

comment voyez-vous votre bibliothèque ?

Voici celle de la médiathèque Lucie Aubrac elle a été réalisée par Joshua Phillipon 17 ans. Crayons et feutres. .

Plan de l’Ormeau Ganges 34190 Hérault Occitanie

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English : EXPO NOS BIBLIOTHÈQUES S’EXPOSENT

The Gangeois Pic Saint-Loup Library Network, in partnership with the Pierres Vives Media Library in Montpellier, presents an exhibition featuring their original, handcrafted posters.

L’événement EXPO NOS BIBLIOTHÈQUES S’EXPOSENT Ganges a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34