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Cercle-Lecture au Nid Place de la Mairie Lairoux

Cercle-Lecture au Nid Place de la Mairie Lairoux jeudi 16 juillet 2026.

Lieu
Place de la Mairie
Adresse
Médiathèque le Nid
Ville
85400 Lairoux
Département
Vendée
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Lairoux

Cercle-Lecture au Nid

Place de la Mairie Médiathèque le Nid Lairoux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16 20:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Un été à Lairoux Apéro-Lecture au Nid
On se retrouve pour une soirée pleine de mots et de bonne humeur au Nid ! ✨

Le jeudi 16 juillet, on vous invite à un Cercle Lecture dès 18h30. Des textes à partager, des voix à écouter, des histoires à savourer… et un petit apéro pour accompagner ce moment tout doux.

C’est l’occasion de se retrouver dans une ambiance détendue, d’écouter des lectures à voix haute et d’échanger autour de nos coups de cœur littéraires.

On vous attend pour cette soirée chaleureuse au Nid — un joli rendez-vous pour celles et ceux qui aiment lire, écouter et partager. ❤️

Renseignements au 02 51 56 14 01   .

Place de la Mairie Médiathèque le Nid Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01  accueil@lairoux.fr

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English :

Un été à Lairoux Apéro-Lecture at the Nest

L’événement Cercle-Lecture au Nid Lairoux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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