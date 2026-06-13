Cercle-Lecture au Nid Place de la Mairie Lairoux
Cercle-Lecture au Nid Place de la Mairie Lairoux jeudi 16 juillet 2026.
Lairoux
Cercle-Lecture au Nid
Place de la Mairie Médiathèque le Nid Lairoux Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16 20:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Un été à Lairoux Apéro-Lecture au Nid
On se retrouve pour une soirée pleine de mots et de bonne humeur au Nid ! ✨
Le jeudi 16 juillet, on vous invite à un Cercle Lecture dès 18h30. Des textes à partager, des voix à écouter, des histoires à savourer… et un petit apéro pour accompagner ce moment tout doux.
C’est l’occasion de se retrouver dans une ambiance détendue, d’écouter des lectures à voix haute et d’échanger autour de nos coups de cœur littéraires.
On vous attend pour cette soirée chaleureuse au Nid — un joli rendez-vous pour celles et ceux qui aiment lire, écouter et partager. ❤️
Renseignements au 02 51 56 14 01 .
Place de la Mairie Médiathèque le Nid Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 accueil@lairoux.fr
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English :
Un été à Lairoux Apéro-Lecture at the Nest
L’événement Cercle-Lecture au Nid Lairoux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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