Un été à Lairoux Les secrets du communal Lairoux mardi 21 juillet 2026.

Lairoux

Un été à Lairoux Les secrets du communal

observatoire du gorgeais Lairoux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:00:00

fin : 2026-07-21 10:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-07

Un été à Lairoux Visite du communal

Les secrets du communal de Lairoux

Partez à la découverte du communal de Lairoux, un espace naturel unique au cœur du marais. Accompagnés par l’association Les Rouches découvrez son histoire, son fonctionnement, son rôle pour la biodiversité et le pâturage collectif, au fil d’un temps d’échange en pleine nature.

Rendez-vous à l’observatoire du Gorgeais

Mardi 21 juillet à 9h

Vendredi 7 août à 10h30 Assistez à la première contention de la saison, un moment privilégié pour découvrir le rassemblement du troupeau par les Cowboys de l’AVET.

Sur inscription uniquement Places limitées à 10 personnes par sortie

accueil@lairoux.fr | 02 51 56 14 01

Une belle occasion de lever le voile sur les secrets du communal et de mieux comprendre ce patrimoine naturel vivant qui fait la richesse de Lairoux. .

observatoire du gorgeais Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 accueil@lairoux.fr

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English :

A summer in Lairoux Visit to the communal area

L’événement Un été à Lairoux Les secrets du communal Lairoux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud