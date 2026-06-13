Un été à Lairoux Cours de sport Rue Océane Lairoux
Un été à Lairoux Cours de sport Rue Océane Lairoux mardi 21 juillet 2026.
Lairoux
Un été à Lairoux Cours de sport
Rue Océane Plaine des Loutres Lairoux Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:45:00
fin : 2026-07-21 19:45:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Rejoignez-nous pour des cours de sport cet été à Lairoux !
Venez vous dépenser et vous amuser en plein air avec nos cours de sport hebdomadaires, ouverts à tous dès 16 ans.
Tous les mardis de 18h45 à 19h45 Gratuit
N’oubliez pas vos baskets, votre eau et votre bonne humeur! .
Rue Océane Plaine des Loutres Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 accueil@lairoux.fr
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English :
Join us for sports classes this summer at Lairoux!
L’événement Un été à Lairoux Cours de sport Lairoux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud