Un été à Lairoux Cours de sport Rue Océane Lairoux mardi 21 juillet 2026.

Lairoux

Un été à Lairoux Cours de sport

Rue Océane Plaine des Loutres Lairoux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:45:00

fin : 2026-07-21 19:45:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Rejoignez-nous pour des cours de sport cet été à Lairoux !

Venez vous dépenser et vous amuser en plein air avec nos cours de sport hebdomadaires, ouverts à tous dès 16 ans.

Tous les mardis de 18h45 à 19h45 Gratuit

N’oubliez pas vos baskets, votre eau et votre bonne humeur! .

Rue Océane Plaine des Loutres Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 accueil@lairoux.fr

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English :

Join us for sports classes this summer at Lairoux!

L’événement Un été à Lairoux Cours de sport Lairoux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud