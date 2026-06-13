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Un été à Lairoux Cours de sport Rue Océane Lairoux

Un été à Lairoux Cours de sport Rue Océane Lairoux mardi 21 juillet 2026.

Lieu
Rue Océane
Adresse
Plaine des Loutres
Ville
85400 Lairoux
Département
Vendée
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
18:45:00
Tarif

Lairoux

Un été à Lairoux Cours de sport

Rue Océane Plaine des Loutres Lairoux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:45:00
fin : 2026-07-21 19:45:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Rejoignez-nous pour des cours de sport cet été à Lairoux !
Venez vous dépenser et vous amuser en plein air avec nos cours de sport hebdomadaires, ouverts à tous dès 16 ans.
Tous les mardis de 18h45 à 19h45 Gratuit

N’oubliez pas vos baskets, votre eau et votre bonne humeur!   .

Rue Océane Plaine des Loutres Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01  accueil@lairoux.fr

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English :

Join us for sports classes this summer at Lairoux!

L’événement Un été à Lairoux Cours de sport Lairoux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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