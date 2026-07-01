Informations pratiques

Lairoux

Un été à Lairoux Marche avec la gym

Place de la mairie Lairoux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 18:30:00

fin : 2026-08-17 19:30:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-17

Un été à Lairoux Marche avec la gym

Envie de prendre l’air tout en bougeant en douceur ? Rejoignez les bénévoles de la Gymnastique Volontaire de Lairoux pour une marche conviviale de 5 km, accessible à tous.

Au fil d’un parcours tranquille, profitez des paysages de la commune, échangez avec les participants et partagez un moment agréable dans une ambiance chaleureuse. Que vous soyez habitué des randonnées ou simple amateur de balades, chacun avance à son rythme.

Dates

Lundi 27 juillet à 9h

Lundi 17 août à 18h30

Départ Mairie de Lairoux

Gratuit Sur inscription.

Renseignements et inscriptions

accueil@lairoux.fr

02 51 56 14 01

Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir Lairoux, de profiter de la nature… et de partager un moment convivial. .

Place de la mairie Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 accueil@lairoux.fr

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English :

A %E9t%E9 %E0 Lairoux Walk and Workout

L’événement Un été à Lairoux Marche avec la gym Lairoux a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud