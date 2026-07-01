Un été à Lairoux Marche avec la gym Lairoux
lundi 27 juillet 2026 · Lairoux
Informations pratiques
Lairoux
Un été à Lairoux Marche avec la gym
Place de la mairie Lairoux Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:30:00
fin : 2026-08-17 19:30:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-17
Un été à Lairoux Marche avec la gym
Envie de prendre l’air tout en bougeant en douceur ? Rejoignez les bénévoles de la Gymnastique Volontaire de Lairoux pour une marche conviviale de 5 km, accessible à tous.
Au fil d’un parcours tranquille, profitez des paysages de la commune, échangez avec les participants et partagez un moment agréable dans une ambiance chaleureuse. Que vous soyez habitué des randonnées ou simple amateur de balades, chacun avance à son rythme.
Dates
Lundi 27 juillet à 9h
Lundi 17 août à 18h30
Départ Mairie de Lairoux
Gratuit Sur inscription.
Renseignements et inscriptions
accueil@lairoux.fr
02 51 56 14 01
Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir Lairoux, de profiter de la nature… et de partager un moment convivial. .
Place de la mairie Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 accueil@lairoux.fr
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English :
A %E9t%E9 %E0 Lairoux Walk and Workout
L’événement Un été à Lairoux Marche avec la gym Lairoux a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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