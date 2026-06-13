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AGENDA · Lairoux

Un été à Lairoux Initiation Poterie le payré Lairoux

jeudi 9 juillet 2026 · le payré · Lairoux

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
le payré
Adresse
Ferme du payré
Ville
85400 Lairoux
Département
Vendée
Tarif

Lairoux

Un été à Lairoux Initiation Poterie

le payré Ferme du payré Lairoux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-08-13

Un été à Lairoux en découvrant l’art de la poterie !
Avec Tiphaine, nous vous invitons à participer à nos ateliers d’initiation à la poterie cet été à la Ferme du Payré.
Rejoignez-nous pour une expérience créative et enrichissante!

Cuisson de vos poteries possible pour 5 €

Sur inscription -Gratuit- Max 10 personnes
Pour plus d’infos et vous inscrire accueil@lairoux.fr / 02 51 56 14 01   .

le payré Ferme du payré Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01  accueil@lairoux.fr

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English :

A summer in Lairoux discovering the art of pottery!

L’événement Un été à Lairoux Initiation Poterie Lairoux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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