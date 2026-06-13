Un été à Lairoux Initiation Poterie le payré Lairoux
jeudi 9 juillet 2026 · le payré · Lairoux
Informations pratiques
Lairoux
Un été à Lairoux Initiation Poterie
le payré Ferme du payré Lairoux Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-08-13 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-13
Un été à Lairoux en découvrant l’art de la poterie !
Avec Tiphaine, nous vous invitons à participer à nos ateliers d’initiation à la poterie cet été à la Ferme du Payré.
Rejoignez-nous pour une expérience créative et enrichissante!
Cuisson de vos poteries possible pour 5 €
Sur inscription -Gratuit- Max 10 personnes
Pour plus d’infos et vous inscrire accueil@lairoux.fr / 02 51 56 14 01 .
le payré Ferme du payré Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 accueil@lairoux.fr
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English :
A summer in Lairoux discovering the art of pottery!
L’événement Un été à Lairoux Initiation Poterie Lairoux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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