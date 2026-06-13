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AGENDA · Lairoux

Un été à Lairoux Apéro-Jeux au Nid Place de la Mairie Lairoux

vendredi 3 juillet 2026 · Place de la Mairie · Lairoux

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
Médiathèque le Nid
Ville
85400 Lairoux
Département
Vendée
Tarif

Lairoux

Un été à Lairoux Apéro-Jeux au Nid

Place de la Mairie Médiathèque le Nid Lairoux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 20:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Un été à Lairoux Apéro-Jeux au Nid
Rendez-vous le vendredu 3 juillet à partir de 18h, à la médiathèque Le Nid!
L’occasion idéale pour profiter de l’été autour de jeux de société variés, pour petits et grands. Que vous soyez joueur débutant ou stratège confirmé, venez seul, en famille ou entre amis il y en aura pour tous les goûts !

Au programme
Une sélection de jeux modernes et classiques
Des parties endiablées dans la bonne humeur
Un apéritif partagé pour se régaler tout en jouant
Une ambiance détendue, à l’intérieur et à l’extérieur, si le temps le permet

On vous attend nombreux pour une soirée ludique et festive !   .

Place de la Mairie Médiathèque le Nid Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01  accueil@lairoux.fr

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English :

A summer in Lairoux Apéro-Jeux at the Nest

L’événement Un été à Lairoux Apéro-Jeux au Nid Lairoux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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