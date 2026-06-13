Un été à Lairoux Apéro-Jeux au Nid Place de la Mairie Lairoux
vendredi 3 juillet 2026 · Place de la Mairie · Lairoux
Informations pratiques
Lairoux
Un été à Lairoux Apéro-Jeux au Nid
Place de la Mairie Médiathèque le Nid Lairoux Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 20:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Un été à Lairoux Apéro-Jeux au Nid
Rendez-vous le vendredu 3 juillet à partir de 18h, à la médiathèque Le Nid!
L’occasion idéale pour profiter de l’été autour de jeux de société variés, pour petits et grands. Que vous soyez joueur débutant ou stratège confirmé, venez seul, en famille ou entre amis il y en aura pour tous les goûts !
Au programme
Une sélection de jeux modernes et classiques
Des parties endiablées dans la bonne humeur
Un apéritif partagé pour se régaler tout en jouant
Une ambiance détendue, à l’intérieur et à l’extérieur, si le temps le permet
On vous attend nombreux pour une soirée ludique et festive ! .
Place de la Mairie Médiathèque le Nid Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 accueil@lairoux.fr
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English :
A summer in Lairoux Apéro-Jeux at the Nest
L’événement Un été à Lairoux Apéro-Jeux au Nid Lairoux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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