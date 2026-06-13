Informations pratiques

Lairoux

Un été à Lairoux Tournoi de pétanque

Derrière l’église Lairoux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Un été à Lairoux Tournoi Pétanque

Rendez-vous le samedi 15 août à partir de 14h derrière l’église de Lairoux pour un tournoi de pétanque ouvert à tous, organisé par l’amicale laïque.

Que vous soyez joueur confirmé ou amateur du dimanche, ce tournoi est fait pour vous !

Les parties se jouent en triplette, dans une ambiance familiale et détendue.

Inscription gratuite sur place.

Prêt de matériel possible pour celles et ceux qui n’ont pas de boules.

Une belle occasion de partager un moment convivial, en plein air, au cœur du village. L’esprit d’équipe, le rire et la bonne humeur seront les seuls prérequis !

ℹ️ Plus d’infos accueil@lairoux.fr | 02 51 56 14 01 .

Derrière l’église Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 accueil@lairoux.fr

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English :

Un été à Lairoux Pétanque Tournament

L’événement Un été à Lairoux Tournoi de pétanque Lairoux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud