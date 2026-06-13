CONCOURS DE TALENTS Rue Océane Lairoux

Informations pratiques

Lairoux

CONCOURS DE TALENTS

Rue Océane Plaine des Loutres Lairoux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

3ᵉ CONCOURS DE TALENTS UN ÉTÉ À LAIROUX

3ᵉ Concours des Talents Vendredi 28 août à Lairoux

Venez vivre une soirée conviviale et pleine de surprises artistiques à Lairoux !

La commune vous invite à découvrir de nouveaux talents locaux lors de la deuxième édition de son Concours des Talents, en plein air, à la Plaine des Loutres. Que vous soyez curieux, passionné de spectacles vivants ou simplement en quête d’un bon moment à partager, cette soirée est faite pour vous !

Ambiance festive, food truck sur place, et prestations variées au programme !

Vous avez un talent ? Montez sur scène !

La scène est ouverte à tous les artistes chanteurs, danseurs, magiciens, humoristes, slameurs ou talents atypiques… Profitez de cette belle occasion pour vous faire connaître du public local, dans une ambiance bienveillante et chaleureuse.

Votre passage est limité en temps.

Date limite d’inscription 08 août 2026

Plaine des Loutres Lairoux (85400)

En plus, certains participants pourront être reprogrammés dans une animation communale 2025-2026 à Lairoux. Une belle opportunité de continuer l’aventure !

Inscription

Pour participer, remplissez le formulaire suivant https://forms.gle/1b5nY1Pu47em6bxx5

⚠️ Le nombre de places est limité. Ne tardez pas à vous inscrire ! .

Rue Océane Plaine des Loutres Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 accueil@lairoux.fr

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English :

3? TALENT CONTEST UN %C9T%C9 %C0 LAIROUX

L’événement CONCOURS DE TALENTS Lairoux a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud