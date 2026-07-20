Concert Piano -Quentin Vallée Rue Océane Lairoux

Informations pratiques

Lairoux

Concert Piano -Quentin Vallée

Rue Océane Eglise Saint-Pierre Lairoux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07 21:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Concert de Piano Quentin, lauréat du Concours de Talents 2025, revient à Lairoux

L’an dernier, Quentin remportait le Concours de Talents de Lairoux grâce à sa prestation et aux votes du public et du jury. Cette année, il revient partager son univers musical lors d’un concert à l’église de Lairoux, le vendredi 7 août à 20 h.

Ce concert est l’occasion de retrouver un artiste que le public lairousien a découvert l’an dernier, dans une ambiance simple et conviviale.

Ce sera aussi un avant-goût de la 3ᵉ édition du Concours de Talents, qui se déroulera le vendredi 28 août sur la Plaine des Loutres.

Vous aimez chanter, jouer d’un instrument, danser, faire de la magie, de l’humour ou simplement partager votre passion avec le public ? Notre concours est ouvert à tous, en solo ou en groupe, dans un esprit de bienveillance et de convivialité.

Pas besoin d’être un professionnel l’objectif est avant tout de passer une belle soirée, de mettre en valeur les talents de chacun et de partager un bon moment ensemble.

Les inscriptions sont ouvertes https://forms.gle/4DvAUXFDNskFMvVFA

Nous vous attendons nombreux pour le concert de Quentin… et peut-être vous retrouverons-nous sur scène le 28 août ! ✨ .

Rue Océane Eglise Saint-Pierre Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 accueil@lairoux.fr

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English :

Piano Concert Quentin, winner of the 2025 Talent Competition, returns to Lairoux

L’événement Concert Piano -Quentin Vallée Lairoux a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud