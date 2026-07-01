Concert Devon Duxe parking de l’Eglise Lairoux

Informations pratiques

Lairoux

Concert Devon Duxe

parking de l’Eglise Rue Océane Lairoux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Concert Devon Duxe

Le rock s’invite à Lairoux !

Le samedi 25 juillet, venez profiter d’un concert gratuit de Devon Duxe sur le nouvel îlot de fraîcheur, à proximité de l’église.

De 19h à 23h, laissez-vous porter par une soirée rock dans une ambiance conviviale.

Food truck sur place avec TukTaya

Buvette par l’Amicale Laïque de Lairoux

️ Entrée libre

Une belle soirée d’été en perspective… il ne manque plus que vous ! .

parking de l’Eglise Rue Océane Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 accueil@lairoux.fr

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English :

Devon Duxe Concert

L’événement Concert Devon Duxe Lairoux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud