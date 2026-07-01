Concert Devon Duxe parking de l’Eglise Lairoux
samedi 25 juillet 2026 · parking de l'Eglise · Lairoux
Informations pratiques
Lairoux
Concert Devon Duxe
parking de l’Eglise Rue Océane Lairoux Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Concert Devon Duxe
Le rock s’invite à Lairoux !
Le samedi 25 juillet, venez profiter d’un concert gratuit de Devon Duxe sur le nouvel îlot de fraîcheur, à proximité de l’église.
De 19h à 23h, laissez-vous porter par une soirée rock dans une ambiance conviviale.
Food truck sur place avec TukTaya
Buvette par l’Amicale Laïque de Lairoux
️ Entrée libre
Une belle soirée d’été en perspective… il ne manque plus que vous ! .
parking de l’Eglise Rue Océane Lairoux 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 14 01 accueil@lairoux.fr
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English :
Devon Duxe Concert
L’événement Concert Devon Duxe Lairoux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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