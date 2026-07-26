Informations pratiques

Sancoins

Cercle littéraire

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Entrée libre, ouvert aux ados et adultes.

.

Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free admission, open to teens and adults.

L’événement Cercle littéraire Sancoins a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Loire en Berry