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AGENDA · Sancoins

Cercle littéraire Sancoins

samedi 8 août 2026 · Sancoins

Cercle littéraire Sancoins

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place du Champ du Puits
Ville
18600 Sancoins
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Sancoins

Cercle littéraire

Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Entrée libre, ouvert aux ados et adultes.
  .

Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71  bibliotheque@cc3p.fr

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English :

Free admission, open to teens and adults.

L’événement Cercle littéraire Sancoins a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Loire en Berry

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