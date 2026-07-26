AGENDA · Sancoins
Cercle littéraire Sancoins
samedi 8 août 2026 · Sancoins
Informations pratiques
Sancoins
Cercle littéraire
Place du Champ du Puits Sancoins Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Entrée libre, ouvert aux ados et adultes.
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Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 50 71 bibliotheque@cc3p.fr
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English :
Free admission, open to teens and adults.
L’événement Cercle littéraire Sancoins a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Loire en Berry