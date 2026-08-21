Cercle mamans-bébés à St Sébastien sur Loire – septembre/octobre 2026, Blooming Days Doula, Saint-Sébastien-sur-Loire

Informations pratiques

Cercle mamans-bébés à St Sébastien sur Loire – septembre/octobre 2026 15 septembre – 6 octobre, les mardis Blooming Days Doula Loire-Atlantique

120€ les 4 rencontres de 2h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T10:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-06T10:00:00+02:00 – 2026-10-06T12:00:00+02:00

Cercle mamans-bébés

Vous avez un bébé entre 0 et 6 mois ?

Vous avez envie d’échanger avec d’autres jeunes mamans ?

Vous habitez St Sébastien sur Loire, Nantes ou pas loin (ou plus loin si le coeur vous en dit !)?

Venez participer à un Cercle Mamans-Bébés !

❤️ 4 rencontres pour sortir de chez vous, créer du lien, prendre soin de vous !

Chaque semaine, votre rendez-vous bien-être pour penser à vous, votre bulle de douceur avec votre tout-petit, où vous ne pensez plus à ce que vous avez à faire à la maison, mais juste à passer un bon moment !

On se retrouve dans mon cocon tout doux et ça permet de sortir de chez soi !

Qu’est-ce qu’il se passe dans un Cercle ?

D’abord on se détend ! aucune inquiétude si votre bébé pleure, si vous avez besoin de le changer etc. (on est entre mamans, on connaît ! et j’ai aussi des bras pour prendre le relais ;-))

Et puis on parle (parce qu’on aime ça quand même, il faut le dire) !

On parle de vous les Mamas, parce que vous le valez bien ! On parle matrescence, bouleversements du corps et de la tête, reconnexion à soi.

On parle de vos bébés aussi bien-sûr.

On fait des ateliers bien-être, des activités créatives (rien de compliqué !).

On se crée un bout de village pour traverser votre post-partum ensemble.

Parce qu’il n’y a rien de mieux que de se rendre compte qu’on n’est pas seule à ressentir ce qu’on ressent.

Parce que ça fait du bien de se serrer les coudes.

Pour découvrir la force de la sororité.

Chloé, doula

Blooming Days Doula 2 rue de Blois 44230 St Sébastien sur Loire Saint-Sébastien-sur-Loire 44230 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/blooming-mamas-club-cercle-mamans-bebes-septembre-2026 »}]

Cycle de 4 rencontres pour mamans et bébés de moins de 6 mois

Chloé Guingouain, doula