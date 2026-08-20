Atelier Naissance Sereine à St Sébastien sur Loire – septembre 2026 Blooming Days Doula Saint-Sébastien-sur-Loire

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-11 09:30 – 11:45

Gratuit : non 35€ (60€ si vous venez à 2) Tarif : 35 € par personne/ 60€ pour 2 (acompte en ligne / le règlement du solde se fera sur place : espèces, chèque, virement Wero)Réservation sur https://www.billetweb.fr/atelier-naissance-sereine1 Adulte

Naissance sereine : comprendre son accouchement pour l’aborder en toute confiance Quand on attend un bébé, l’accouchement soulève souvent beaucoup de questions.Comment reconnaître le début du travail ?Comment se déroulent les différentes étapes de l’accouchement ?Qu’est-ce qui se passe vraiment dans le corps pendant la naissance ?Comment vivre les contractions au mieux ? Comprendre la physiologie de l’accouchement permet d’aborder ce moment avec plus de sérénité et de confiance.Cet atelier Naissance sereine est un temps entre futures mamans/partenaires pour mieux comprendre la naissance, poser toutes ses questions et échanger dans une ambiance simple et bienveillante.Pendant 2 heures, nous aborderons notamment :• les signes annonciateurs du travail• les différentes étapes de l’accouchement• ce qui se passe dans le corps pendant la naissance• les outils pour vivre les contractions au mieux L’atelier alternera apports concrets, échanges et moments ludiques avec des cartes du jeu Co•Naissance, pour rendre les informations accessibles et favoriser les discussions. Un moment pour :• mieux comprendre la naissance• se rassurer à l’approche de l’accouchement• rencontrer d’autres futurs parents et créer des liens L’atelier est animé par Chloé Guingouain (doula) et Aurélia Schadelle (facilitatrice de naissance et créatrice du jeu Co•Naissance), toutes deux engagées dans la transmission de la physiologie de la naissance.

Blooming Days Doula Saint-Sébastien-sur-Loire 44230

https://www.billetweb.fr/atelier-naissance-sereine1



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