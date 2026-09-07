Compostage citoyen : découverte et échanges de pratiques, Maison des Associations René Couillaud, Saint-Sébastien-sur-Loire
jeudi 17 septembre 2026 · Maison des Associations René Couillaud · Saint-Sébastien-sur-Loire
Informations pratiques
Compostage citoyen : découverte et échanges de pratiques Jeudi 17 septembre, 18h00 Maison des Associations René Couillaud Loire-Atlantique
accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00
Les rendez-vous de compostage citoyen sont ouverts à toutes et tous : que vous soyez utilisateur·rice d’un composteur citoyen ou simplement curieux·se de découvrir le compostage, vous êtes les bienvenu·e·s ! Une occasion aussi pour les référent·e·s des sites de compostage de se retrouver et de partager leurs expériences autour de la vie du composteur.
Ces rencontres permettent de partager les bonnes pratiques et astuces pour faire vivre les sites au quotidien, tout en renforçant la dynamique locale autour du compostage.
Maison des Associations René Couillaud Rue des Becques, Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire 44230 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://compostri.fr/actualites/les-reunions-compostage-citoyen-du-mois-de-la-rentree-2026/ »}]
L’équipe de Compostri vient à la rencontre des habitant·e·s de la métropole de mi-septembre à mi-octobre pour des réunions de découvertes et d’échanges autour du compostage citoyen. compostage jardin
Compostri
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