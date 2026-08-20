Cercle mamans-bébés à St Sébastien sur Loire – septembre/octobre 2026 Blooming Days Doula Saint-Sébastien-sur-Loire

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-22 10:00 – 12:00

Gratuit : non 120€ les 4 rencontres de 2h 120€ le cycle de 4 rencontres de 2h incluant :- boissons et collations bio et maison- matériel jeux et change pour vos bébés- une surprise par rencontre !- l’intégration à un groupe WhatsApp dédié pour garder le lien6 mamans maximum avec leurs bébés de moins de 6 moisRéservation sur https://www.billetweb.fr/blooming-mamas-club-cercle-mamans-bebes-septembre-2026Plus d’informations au 06 99 66 22 00 En famille

Cercle mamans-bébés Vous avez un bébé entre 0 et 6 mois ?Vous avez envie d’échanger avec d’autres jeunes mamans ?Vous habitez St Sébastien sur Loire, Nantes ou pas loin (ou plus loin si le coeur vous en dit !)? Venez participer à un Cercle Mamans-Bébés !?? 4 rencontres pour sortir de chez vous, créer du lien, prendre soin de vous ! Chaque semaine, votre rendez-vous bien-être pour penser à vous, votre bulle de douceur avec votre tout-petit, où vous ne pensez plus à ce que vous avez à faire à la maison, mais juste à passer un bon moment !On se retrouve dans mon cocon tout doux et ça permet de sortir de chez soi ! Qu’est-ce qu’il se passe dans un Cercle ?D’abord on se détend ! aucune inquiétude si votre bébé pleure, si vous avez besoin de le changer etc. (on est entre mamans, on connaît ! et j’ai aussi des bras pour prendre le relais ;-))Et puis on parle (parce qu’on aime ça quand même, il faut le dire) !On parle de vous les Mamas, parce que vous le valez bien ! On parle matrescence, bouleversements du corps et de la tête, reconnexion à soi.On parle de vos bébés aussi bien-sûr.On fait des ateliers bien-être, des activités créatives (rien de compliqué !).On se crée un bout de village pour traverser votre post-partum ensemble. Parce qu’il n’y a rien de mieux que de se rendre compte qu’on n’est pas seule à ressentir ce qu’on ressent.Parce que ça fait du bien de se serrer les coudes.Pour découvrir la force de la sororité.Chloé, doula

Blooming Days Doula Saint-Sébastien-sur-Loire 44230

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