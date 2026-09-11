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Cercle Militaire, visite découverte du bâtiment et de ses collections, cercle militaire, Tourcoing

samedi 19 septembre 2026 · cercle militaire · Tourcoing

Cercle Militaire, visite découverte du bâtiment et de ses collections, cercle militaire, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
cercle militaire
Adresse
7 rue Salembien 59200
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Cercle Militaire, visite découverte du bâtiment et de ses collections 19 et 20 septembre cercle militaire Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite découverte du bâtiment et de ses collections (objets, uniformes et dioramas)
Par les membres du Cercle Militaire

Samedi et dimanche de 14h à 18h
Sans réservation

cercle militaire 7 rue Salembien 59200 Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Visite découverte du bâtiment et de ses collections (objets, uniformes et dioramas)

© DR

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