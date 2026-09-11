AGENDA · Tourcoing
Cercle Militaire, visite découverte du bâtiment et de ses collections, cercle militaire, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · cercle militaire · Tourcoing
Informations pratiques
Cercle Militaire, visite découverte du bâtiment et de ses collections 19 et 20 septembre cercle militaire Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite découverte du bâtiment et de ses collections (objets, uniformes et dioramas)
Par les membres du Cercle Militaire
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Sans réservation
cercle militaire 7 rue Salembien 59200 Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Visite découverte du bâtiment et de ses collections (objets, uniformes et dioramas)
© DR
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