Cercle Militaire, visite découverte du bâtiment et de ses collections, cercle militaire, Tourcoing

Informations pratiques

Cercle Militaire, visite découverte du bâtiment et de ses collections 19 et 20 septembre cercle militaire Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite découverte du bâtiment et de ses collections (objets, uniformes et dioramas)

Par les membres du Cercle Militaire

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Sans réservation

cercle militaire 7 rue Salembien 59200 Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France

Visite découverte du bâtiment et de ses collections (objets, uniformes et dioramas)

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