Cérémonie de ‘Remise des diplômes’ du Master Chimie (Université de Rennes/ ENSCR/ INSA) Amphi E, Bâtiment 2A, Campus de Beaulieu Rennes lundi 6 juillet 2026.

Cérémonie de ‘Remise des diplômes’ du Master Chimie (Université de Rennes/ ENSCR/ INSA) Amphi E, Bâtiment 2A, Campus de Beaulieu Rennes Lundi 6 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

La cérémonie aura lieu le 6 juillet 2026

La cérémonie de « Remise des diplômes » du Master Chimie _(Université de Rennes/ ENSCR/ INSA)_ aura lieu le lundi 6 juillet à 15 h 45 amphi E, bâtiment 2, Campus de Beaulieu sous le parrainage du [Dr. Maria Concepcion Ovin Ania](https://scholar.google.com/citations?user=t64qNn0AAAAJ), Directrice de recherche au CNRS au laboratoire Conditions extrêmes et matériaux : haute température et irradiation _(UPR UPR 3079 – Orléans)_ et [médaille d’argent du CNRS en 2023](https://www.centre-limousin-poitou-charente.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/talents-cnrs-maria-concepcion-ovin-ania-medaille-dargent). Madame Ovin Ania est une spécialiste des carbones nanoporeux pour l’énergie et l’environnement.

A cette occasion, **Maria Concepcion Ovin Ania donnera une conférence à 15 h 00** qui s’intitule :

_** »The Power of Chemistry: Designing Better Materials for a Sustainable Future »**_

Elle interviendra également dans le cadre des **20 ans de l’ISCR le 7 juillet 2026 au Diapason**.

_**Contact**_

[Stéphane Rigaut](https://iscr.univ-rennes.fr/stephane-rigaut), [_stephane.rigaut@univ-rennes.fr_](mailto:stephane.rigaut@univ-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-06T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-06T17:00:00.000+02:00

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Amphi E, Bâtiment 2A, Campus de Beaulieu Avenue du Général Leclerc, 35042 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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