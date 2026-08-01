Cérémonie de remise du label Ville d’Accueil des Véhicules d’Époque Salle Ty Yhuel Crach
samedi 22 août 2026 · Salle Ty Yhuel · Crach
Informations pratiques
Crach
Cérémonie de remise du label Ville d’Accueil des Véhicules d’Époque
Salle Ty Yhuel Rue Saint-Clair Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 11:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Crac’h recevra officiellement le prestigieux label Ville d’Accueil des Véhicules d’Époque .
Venez nombreux assister à cette cérémonie sur la Place de l’Église. Propriétaires de véhicules anciens et de collection, vous êtes les bienvenus ! Nous vous invitons chaleureusement à participer à cet événement en venant avec votre véhicule.
Votre présence contribuera à faire de cette journée un beau moment de convivialité et de rassemblement autour de notre patrimoine automobile, et à célébrer ensemble cette nouvelle distinction pour Crac’h. .
Salle Ty Yhuel Rue Saint-Clair Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17
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English :
L’événement Cérémonie de remise du label Ville d’Accueil des Véhicules d’Époque Crach a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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