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Cérémonie de remise du label Ville d’Accueil des Véhicules d’Époque Salle Ty Yhuel Crach

samedi 22 août 2026 · Salle Ty Yhuel · Crach

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Salle Ty Yhuel
Adresse
Rue Saint-Clair
Ville
56950 Crach
Département
Morbihan
Tarif

Crach

Cérémonie de remise du label Ville d’Accueil des Véhicules d’Époque

Salle Ty Yhuel Rue Saint-Clair Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 11:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Crac’h recevra officiellement le prestigieux label Ville d’Accueil des Véhicules d’Époque .
Venez nombreux assister à cette cérémonie sur la Place de l’Église. Propriétaires de véhicules anciens et de collection, vous êtes les bienvenus ! Nous vous invitons chaleureusement à participer à cet événement en venant avec votre véhicule.

Votre présence contribuera à faire de cette journée un beau moment de convivialité et de rassemblement autour de notre patrimoine automobile, et à célébrer ensemble cette nouvelle distinction pour Crac’h.   .

Salle Ty Yhuel Rue Saint-Clair Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17 

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English :

L’événement Cérémonie de remise du label Ville d’Accueil des Véhicules d’Époque Crach a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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