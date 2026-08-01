Cérémonie de remise du label Ville d’Accueil des Véhicules d’Époque Salle Ty Yhuel Crach

Informations pratiques

Crach

Cérémonie de remise du label Ville d’Accueil des Véhicules d’Époque

Salle Ty Yhuel Rue Saint-Clair Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 11:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Crac’h recevra officiellement le prestigieux label Ville d’Accueil des Véhicules d’Époque .

Venez nombreux assister à cette cérémonie sur la Place de l’Église. Propriétaires de véhicules anciens et de collection, vous êtes les bienvenus ! Nous vous invitons chaleureusement à participer à cet événement en venant avec votre véhicule.

Votre présence contribuera à faire de cette journée un beau moment de convivialité et de rassemblement autour de notre patrimoine automobile, et à célébrer ensemble cette nouvelle distinction pour Crac’h. .

Salle Ty Yhuel Rue Saint-Clair Crach 56950 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 03 17

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English :

L’événement Cérémonie de remise du label Ville d’Accueil des Véhicules d’Époque Crach a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon