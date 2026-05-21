Cérémonie des docteures et docteurs de l’Université 2025 et remise des insignes doctorat honoris causa Le Diapason – Campus Beaulieu Rennes Vendredi 19 juin, 15h00 Ille-et-Vilaine

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Cérémonie de remise des diplômes aux docteures et docteurs de la promotion 2025 et remise des insignes doctorat honoris causa de l’Université de Rennes

Cette cérémonie mêle depuis 2012 remise des insignes de docteurs honoris causa et remise de diplômes aux nouveaux docteures et docteurs des 9 écoles doctorales soutenues par le Collège doctoral de Bretagne.

A cette occasion, la Fondation Université de Rennes décernera les prix de thèse de la Fondation qui récompensent les travaux innovants présentant les plus forts potentiels d’innovation et/ou transfert de technologie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-19T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-19T18:00:00.000+02:00

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https://siuaps.univ-rennes.fr/les-installations-sportives https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/862713?lang=fr

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



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