Pink Breath of Heaven + Punchlove – Rennes La Ferme de Quincé Rennes Jeudi 18 juin, 20h00 Prix libre

Soirée psyché & shoegaze à La Ferme de Quincé : Pink Breath of Heaven (Californie) et Punchlove (New York) déroulent leurs murs sonores envoûtants. Le 18 juin à 20h.

Gosselico vous donne rendez-vous le 18 juin à 20h à La Ferme de Quincé pour une soirée qui s’annonce mémorable :

Pink Breath of Heaven, formation californienne qui fait vibrer les guitares dans la grande tradition psyché de la côte Ouest : textures lumineuses, mélodies hantées et murs sonores envoûtants.

À leurs côtés, les new-yorkais de Punchlove déroulent un shoegaze moderne et incisif, entre tension émotionnelle et nappes saturées.

En partenariat avec La Ferme de Quincé, nous vous invitons à vivre cette date dans ce beau cadre singulier, propice aux découvertes et aux longues nappes sonores d’un soir d’été.

Pink Breath of Heaven

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Pink Breath of Heaven est une rêverie de guitares scintillantes, de mélodies envoûtantes et de textes introspectifs. Projet de Liv Field et Rex John Shelverton, PBOH mêle les vastes textures du shoegaze à l’énergie expansive du psychédélisme moderne, façonnant un univers où couleurs et émotions s’entrelacent.

À la suite du succès remarqué de leur single « Blue Is the Morning », le groupe attire rapidement une attention plus large et rejoint le label Little Cloud Records avant la sortie de son premier album. Au fil de l’année suivante, Pink Breath of Heaven affine un son oscillant entre compositions hypnotiques et progressives et véritables murs sonores immersifs, plongeant l’auditeur dans une atmosphère persistante, bien au-delà des dernières notes. Leur musique est souvent décrite comme à la fois familière et résolument singulière.

Après avoir partagé l’affiche avec The Dandy Warhols, LSD and the Search for God, Alison’s Halo, Ty Segall ou encore The Brian Jonestown Massacre, Pink Breath of Heaven s’est rapidement imposé comme une figure marquante de la scène underground en pleine évolution de San Francisco.

Leur premier album Colors Make a Sound condense l’intensité émotionnelle et l’ambition texturale du projet en une œuvre cohérente et immersive, chaque morceau offrant une expérience profondément distincte, affirmant Pink Breath of Heaven comme une voix singulière du paysage contemporain.

Fin 2025, Pink Breath of Heaven signe chez Westward Recordings, label indépendant basé à Los Angeles et distribué par Warner ADA. Ce partenariat reflète un engagement commun pour une musique ample, cinématographique et émotionnellement puissante, ouvrant la voie à une nouvelle phase de créations.

[https://www.youtube.com/watch?v=hJKCQVoLo9U](https://www.youtube.com/watch?v=hJKCQVoLo9U)

Punchlove

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Punchlove est un groupe basé à Brooklyn qui se consacre à repousser les limites des pratiques sonores expérimentales. Avec leur premier album “Channels” (Kanine Records), ils construisent un univers dense et stratifié de chansons pain-pop, à la croisée d’un shoegaze moderne, à la fois numérique et émotionnellement incisif.

Pour les cinq multi-instrumentistes et ingénieurs du son, Jillian Olesen, Ethan Williams, Joey Machina, Ian Lange-McPherson et l’artiste visuel viz_wel, s’installer ensemble dans une maison labyrinthique à Brooklyn a marqué le tournant qui leur a permis de créer l’album qu’ils écrivaient, en quelque sorte, depuis toujours.

Alliant enregistrements DIY, visions sonores expérimentales et exigence de production studio, Punchlove développe des textures profondément travaillées, des instrumentations affûtées, et les défend sur scène avec la cohésion d’un groupe qui se connaît intimement et maîtrise pleinement son art.

[https://youtu.be/zpGjIeDqL4w?si=5sWeEnqUOtzKiGTD](https://youtu.be/zpGjIeDqL4w?si=5sWeEnqUOtzKiGTD)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-18T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-18T23:00:00.000+02:00

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https://gosselico.fr/evenement/pink-breath-of-heaven-punchlove/

La Ferme de Quincé chemin rural 16 du cr 8 à la rn 137 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35760 Ille-et-Vilaine



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