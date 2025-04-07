Cérémonie du 14 juillet — Fête Nationale Mairie de Trouville-sur-Mer Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Cérémonie du 14 juillet — Fête Nationale

Mairie de Trouville-sur-Mer 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le mardi 14 juillet, Trouville-sur-Mer commémore la Fête Nationale avec une cérémonie officielle à 11 h, au monument aux morts, devant l’Hôtel de Ville.

Le mardi 14 juillet, Trouville-sur-Mer commémore la Fête Nationale avec une cérémonie officielle à 11 h, au monument aux morts, devant l’Hôtel de Ville. .

Mairie de Trouville-sur-Mer 164 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 60 70

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English : Cérémonie du 14 juillet — Fête Nationale

On Tuesday 14 July, Trouville-sur-Mer commemorates the Fête Nationale with an official ceremony at 11am at the war memorial in front of the Town Hall.

L’événement Cérémonie du 14 juillet — Fête Nationale Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Trouville