Cérémonie du 8 Mai Rue Saint-Laurent Gassin

Gassin

Cérémonie du 8 Mai

Rue Saint-Laurent Devant l’église Notre-Dame-de-l’Assomption Gassin Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:35:00

fin : 2026-05-08 13:00:00

Date(s) :

2026-05-08

La cérémonie du 8 mai se déroulera à partir de 11h35 à Gassin à l’église. A son issue des cérémonies, un vin d’honneur sera offert aux participants par la municipalité au Foyer des Campagnes.

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Rue Saint-Laurent Devant l’église Notre-Dame-de-l’Assomption Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 11 56 51 accueil@gassin.eu

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English : Cérémonie du 8 Mai

The May 8 ceremony will take place at 11:35 am in Gassin at the church. At the end of the ceremonies, a vin d’honneur will be offered to participants by the municipality at the Foyer des Campagnes.

L’événement Cérémonie du 8 Mai Gassin a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Gassin