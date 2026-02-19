La Fête de la bière Gassin
La Fête de la bière Gassin vendredi 5 juin 2026.
La Fête de la bière
Aire de loisir Gassin Var
Début : Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-06
2026-06-05
Participez à la 4ᵉ édition de cet événement incontournable qui animera Gassin.
Programme en cours.
Aire de loisir Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 62 01
English :
Take part in the 4th edition of this not-to-be-missed event, which will bring Gassin to life.
Program in progress.
