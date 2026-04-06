Kid’s Gassinoise Récré Kid’s 2026 Sous l’office de tourisme de Gassin Gassin

Gassin

Kid’s Gassinoise Récré Kid’s 2026

Sous l’office de tourisme de Gassin Aire de Loisirs, place Léon Martel Gassin Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

La Gassinoise Kids et Récré Kids débarquent à Gassin pour une journée 100 % fun ! Courses adaptées, défis, jeux et animations enchaînent les sourires et l’énergie. Un rendez-vous festif pour bouger, rire et se dépasser entre copains.

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Sous l’office de tourisme de Gassin Aire de Loisirs, place Léon Martel Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 62 01

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English :

La Gassinoise Kids and Récré Kids come to Gassin for a day of 100% fun! Adapted races, challenges, games and entertainment will put smiles and energy on everyone?s faces. A festive get-together to move, laugh and excel with friends.

L’événement Kid’s Gassinoise Récré Kid’s 2026 Gassin a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme de Gassin